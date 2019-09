Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Dieb legt Fokus auf Getränke

Darmstadt (ots)

Getränke im Wert von etwa 180 Euro gerieten am Montagvormittag (02.09) in den Fokus eines Diebes. Gegen 11 Uhr betrat der Täter den Verkaufsraum eines Getränkemarkts in der Eschollbrücker Straße und verstaute seine Beute in einer mitgeführten blauen Tasche, die mit einer roten Aufschrift "MEWA Eigentum" versehen war. Im Anschluss verließ er den Markt über den Notausgang. Bei seiner Flucht über den Hinterhof wurde der Langfinger von einer Zeugin gesehen. Daraufhin stellte er die Tasche mit den Getränken ab und setzte seine Flucht ohne seine Beute weiter fort. Der flüchtige Mann soll zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß und von normaler Statur sein. Zudem soll er helle Haare gehabt haben. Während der Tatausführung könnte der Täter eine blaue Oberbekleidung getragen haben.

Hinweise zu der Tat oder dem Täter können unter der Rufnummer 06151/969-0 bei den Beamten der Ermittlungsgruppe City in Darmstadt mitgeteilt werden.

