Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth: Versuchter Einbruch in Sportclub

Zeugen gesucht

Fürth (ots)

Im Verlauf des Sonntagnachmittages (1.9.) haben noch unbekannte Täter versucht in das Gebäude eines Sportclubs in der Ellenbacher Straße zu gelangen. Vergeblich war ihr Versuch, die verschlossene Holztür aufzuhebeln. Sie hielt dem kriminellen Vorhaben glücklicherweise stand und die Täter traten unverrichteter Dinge die Flucht an. Möglicherweise konnten sie dabei von Zeugen beobachtete werden?

Sachdienliche Hinweise werden an die Ermittlungsgruppe in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 erbeten.

