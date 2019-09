Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Zweiachsiger Anhänger mit montierten Kompressor entwendet

Wer hat etwas bemerkt?

Lampertheim (ots)

Am vergangenen Wochenende haben noch unbekannte Diebe ihr Unwesen auf einem Firmengelände in der Industriestraße, nahe Ecke Neuschloßstraße, getrieben. In der Zeit zwischen Freitagabend (30.8.), 19.30 Uhr und Montagmorgen (2.9.) entwendeten die Täter einen, auf einem zweiachsigen Anhänger fest montierten Kompressor im Wert von mehreren Tausend Euro. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war an dem Anhänger das Kennzeichen MA-DP 240 angebracht.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Lampertheim ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06206/94400 alles Sachdienliche entgegen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Kompressors geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

