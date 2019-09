Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur: 39 Kunststoffpaletten gestohlen

Hinweis auf weißen Ford Transit

Trebur (ots)

Kriminelle hatten es in der Nacht zum Dienstag (03.09.) auf insgesamt 39 Kunststoffpaletten im Wert von mehreren Hundert Euro abgesehen. Zwischen 3.50 Uhr und 4.10 Uhr verschafften sich die bislang noch unbekannten Täter Zugang zu dem Firmengelände in der Adam-Opel-Straße. Nach ersten Erkenntnissen begaben sie sich hier gezielt zu den gestapelten Kunststoffpaletten. Scheinbar wurden die Eindringlinge bei ihrer Tat durch einen Anwohner gestört, da sie insgesamt 29 Paletten am Feldrand zurückließen. Mit ihrer Beute suchten sie anschließend das Weite. Durch Zeugen konnte in diesem Zusammenhang ein weißer Ford Transit mit ausländischem Kennzeichen beobachtet werden. Weitere Hinweise nehmen die Ermittler der Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 entgegen.

