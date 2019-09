Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Zeugen nach Einbruch in Firma gesucht

Michelstadt (ots)

Ungebetene Besucher haben am frühen Dienstagmorgen (3.9.) ihr Unwesen im Hammerweg getrieben und auf der Suche nach Wertgegenständen die Räume eines Bürogebäudes aufgesucht. Indem die Täter gewaltsam ein Fenster des Gebäudes aufhebelten, verschafften sie sich, gegen 4 Uhr, gewaltsam Zutritt zu den Büros. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden die Täter nicht fündig und flüchteten unerkannt. Der von ihnen verursachte Schaden wird derzeit auf mindestens 2000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei in Erbach hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Beamten (Kommissariat 21/22), unter der Rufnummer 06062/9530, zu melden.

