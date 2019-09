Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt: Zeugen gesucht nach Unfallflucht mit verletztem Radfahrer

Darmstadt (ots)

Am Mittwochabend, den 28.08.2019 um 22:25 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Kasinostraße/Pallaswiesenstraße eine Verkehrsunfallflucht. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer eines hellen PKW befuhr die Kasinostraße aus Richtung Rheinstraße kommend und bog nach links in die Pallaswiesenstraße ein. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Fahrradfahrer. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß, wodurch der Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Der Fahrzeugführer des PKW flüchtete anschließend in Richtung Pallaswiesenstraße. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 3710 mit dem 2. Polizeirevier Darmstadt in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg

2. Polizeirevier

Klappacherstr. 145

64285 Darmstadt

Berichterstatter: Franken, POK

Telefon: 06151 / 969-3710

Eingestellt durch: Höpfner, POK

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell