Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Verkehrsunfall durch Erkrankung/Unfallfahrer verstorben

Fränkisch-Crumbach (ots)

Am Montag (02.09.) ereignete sich gegen 11:15 Uhr in der Rodensteiner Straße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Nach Stand der derzeitigen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass ein 40-jähriger aus Brensbach auf Grund eines Herzinfarktes die Kontrolle über seinen Kleinwagen verlor und hierbei einen entgegenkommenden Kleinwagen streifte. Der Mann aus Brensbach wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in das Kreiskrankenhaus Groß-Umstadt verbracht, wo er später verstarb. Die weiteren Beteiligten des Unfalls blieben unverletzt. An beiden Autos entstanden Lackschäden. Berichterstatter: Pitoulis, POK

Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

