Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Zwei Männer in einer Nacht attackiert

Alsbach-Hähnlein (ots)

In der Nacht zum Sonntag (31.08-01.09) sollen zwei Männer überfallen worden sein. Gegen Mitternacht attackierten drei bis vier Personen einen 17-jährigen Mann auf einem Feldweg zwischen der Haltestelle "Hinkelstein" und der Straße "In der Pfarrtanne". Dabei entwendeten sie sein schwarzes Portemonnaie, in dem sich neben Geld auch persönliche Dokumente befanden. Etwa drei Stunden später forderte im Beuneweg ein Täter das Fahrrad eines 25-jährigen Mannes. Um an das über 3200 Euro teure E-Bike der Marke Cube zu gelangen, schlug der Räuber auf den 25-Jährigen ein und verletzte ihn dabei schwer. Auch dieser Täter soll in Begleitung von mehreren Personen gewesen sein. Anschließend entfernte sich die Gruppe in Richtung Alsbach. In beiden Fällen konnten die Angreifer unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei prüft, ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen könnten. Zeugen, die diese Vorfälle beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kommissariats 35 in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell