Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Rauschgift und Messer sichergestellt

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Rüsselsheim (ots)

Ein 49 Jahre alter Mann wird sich nach seiner Festnahme am frühen Samstagmorgen (31.8.) wegen des Verdachts des Drogenhandles und dem Verstoß gegen das Waffengesetz strafrechtlich verantworten müssen. Gegen 2.30 Uhr war der Rüsselsheimer in der Darmstädter Straße von Polizeibeamten kontrolliert worden. Neben drei Messern, die der Mann gesetzwidrig mit sich führte, stellten die Ordnungshüter außerdem 26 Tütchen mit rund 20 Gramm Amphetamine und 30 Gramm Haschisch sicher. Weil sich hieraus der Verdacht des Drogenhandels ergab, wurde anschließend auch die Wohnung des Mannes durchsucht. Dieser Maßnahme stimmte der Beschuldigte freiwillig zu, sie verlief jedoch ohne weiteren Erfolg. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte wieder nach Hause entlassen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen, geführt von der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (K34) dauern derweil an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell