POL-DA: Viernheim: Jugendliche streiten wegen Mädchen

Viernheim (ots)

An der OEG-Haltestelle Tivoli/ RNZ in der Mannheimer Straße gab es am Sonntagabend (1.9.) Streit zwischen etwa 20 Jugendlichen wegen einem Mädchen. Mit Gegenständen, wie einem Schraubenzieher, wurden gegen 20.35 Uhr vier Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren aus dem Rhein-Neckar-Kreis verletzt und für die medizinische Versorgung in Krankenhäuser gefahren. Nach ersten Erkenntnissen hat wohl der Ex-Freund des Mädchens mehrere Freunde mobilisiert, um gegen den vermeintlichen Nebenbuhler vorgehen zu können. Die Ermittlungen zu den Tatbeteiligten wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

Wer den Vorfall beobachtet hat und Hinweise zu Personen geben kann, meldet sich bei der Polizei (DEG) in Viernheim. Telefon: 06204 / 93770.

