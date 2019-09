Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Einbrecher schalten Licht an

Viernheim (ots)

Um sich in einem Autohaus in der Levi-Strauss-Allee besser umsehen zu können, haben Einbrecher zwischen Freitagabend (30.8.) und Samstagabend (31.8.) das Licht eingeschaltet. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch geklärt werden. Der Schaden an der aufgebrochenen Seitentür ist circa 300 Euro hoch.

Wer zur Tatzeit Personen im Verkaufsraum des Autohauses bemerkt hat und Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Dezentralen Ermittlungsgruppe (DEG) in Viernheim. Telefon: 06204 / 93770.

