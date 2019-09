Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Rüttelmaschine von Baustelle gestohlen

Wer hat etwas bemerkt?

Bischofsheim (ots)

Wie der Polizei am vergangenen Wochenende bekannt wurde, haben noch unbekannte Täter, in der Zeit zwischen Montag (26.8.) und Mittwoch (28.8.), ihr Unwesen auf einem Rohbaugrundstück am Hessenring getrieben und eine rund 140 Kilogramm schwere Rüttelmaschine gestohlen. Der Wert der Maschine wird auf etwa 5000 Euro beziffert. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Bischofsheim ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06144/96660, alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweis entgegen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell