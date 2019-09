Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Betrunkener Fahrer verliert Kontrolle über seinen PKW im Verkehrskreisel

Dieburg (ots)

Am 31.08.2019, gg. 04.00 Uhr, befuhr ein 22 Jahre alter Mann aus Münster mit seinem PKW die Frankfurter Straße aus Münster kommend in Richtung Dieburg. Nachdem er in den Verkehrskreisel (Gewerbestraße) eingefahren war, wollte er diesen an der Ausfahrt zur Shell-Tankstelle wieder verlassen. Aufgrund von Alkoholeinwirkung und vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit kam er noch im Verkehrskreisel nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr hierbei den erhöhten Randstein. Dadurch riss der vordere rechte Reifen am PKW ab. Da der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand, wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und sein Führerschein sichergestellt. Am PKW entstand Schaden in Höhe von 5000.- EUR (Totalschaden) und dieser musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg

Polizeistation Dieburg

Groß-Umstädter-Straße 82

64807 Dieburg

$user.getFirstName() $user.getName()

Telefon: 06071 / 9656-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell