Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Betrunkener Fahrer verliert Kontrolle über seinen Mofa-Roller

Groß-Umstadt (ots)

Am Freitag, den 30.08.2019, gg. 20.50 Uhr, fuhr ein 52 Jahre alter Mann aus Groß-Umstadt mit seinem Mofa-Roller auf der Höchster Straße von der B 45 kommend stadteinwärts. In Höhe des Schwimmbades verlor der Fahrer aufgrund erheblicher Alkoholeinwirkung die Kontrolle über seinen Roller, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Dort überschlug er sich und blieb verletzt liegen. Der Rollerfahrer musste durch den Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden und die Nacht zur Beobachtung dort verbleiben. Weiterhin musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Am Mofa-Roller entstand Schaden in Höhe von 300.- EUR (Totalschaden).

