Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Dunkler Wagen rammt geparkten Limousine

Zeugen gesucht

Darmstadt / Alicenstraße (ots)

Am Montag (02.09) in den frühen Morgenstunden kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Alicenstraße in Darmstadt.

Passanten hatten einen lauten Knall gehört und sahen dann einen schwarzen Kombi in Richtung Innenstadt flüchten. Dabei missachtete der bzw die Fahrzeugführer(in)auch eine Einbahnstraße.

Das Fahrzeug müsste auf der Beifahrerseite stark beschädigt sein und hinterließ Teile seiner Radverkleidung an der Unfallörtlichkeit. Der Schaden am Fahrzeug in der Alicenstraße wird vorläufig auf ca. 6000 EUR geschätzt.

Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug bzw den / die Fahrer(in) nimmt das 1. Polizeirevier, Bismarckstraße 16, 64293 Darmstadt unter 06151/969-3610 entgegen.

gefertigt: Spiller, PHKin Berichterstatter: Dolle, PHKin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg

1. Polizeirevier

Bismarckstraße 16

64293 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969-3610

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell