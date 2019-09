Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wohnhausbrand

Erbach, Stadtteil Ebersberg (ots)

Erbach-Ortsteil Ebersberg: Wohnhausbrand Am Sonntag (01.09.) ging gegen 20:45 Uhr bei der Rettungsleitstelle eine Meldung über einen Zimmerbrand in einem Wohnhaus ein. Eine 54-jährige Bewohnerin hatte ihn bei der Rückkehr von der abendlichen Runde mit ihrem Hund bemerkt. Kurz darauf wurde bereits von einem Gebäudevollbrand gesprochen. Die anderen Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Zwei ältere Bewohner des direkt angrenzenden Nachbarhauses wurden vorsorglich durch die Feuerwehr aus ihrem Haus gebracht. Das Haus, in dem vier Personen leben, ist momentan nicht bewohnbar. Sie wurden von Verwandten aufgenommen. Der Sachschaden dürfte nach erster Schätzung bei ca. 800.000 - 1.000.000EUR liegen. Die Löschmaßnahmen werden voraussichtlich bis in die Morgenstunden andauern. Die Vollsperrung muss weiter aufrecht erhalten werden. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden am Montag durch die Kriminalpolizei Erbach übernommen. Zur Brandbekämpfung sind eingesetzt: FW Erbach mit den Stadtteilfeuerwehren Ebersberg, Schönen, Lauerbach und Dorf Erbach, FW Michelstadt, FW Beerfelden und die FW Reichelsheim Zur weiteren Versorgung sind das DRK Erbach und das DRK Beerfelden vor Ort.

Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

