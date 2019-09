Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Von Unfallstelle geflüchtet/Polizei sucht Zeugen

Heppenheim (ots)

Am Samstag, den 31.08.2019 zwischen 12:45 Uhr und 13:30 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Rewe Marktes in der Tiergartenstraße 5 in Heppenheim eine Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen dort geparkten, schwarzen Audi A5; es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252 - 7060 mit der Polizei in Heppenheim in Verbindung zu setzen.

