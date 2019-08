Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Wohnhausbrand

Wald-Michelbach (ots)

Am Freitag (30.08.) gegen 15:00 Uhr informierten Anwohner der Scheffelstraße die Rettungsleitstelle Bergstraße über einen Brand an einem dortigen Wohnhaus. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Deutschen Roten Kreuzes vor Ort, wurden 13 Hausbewohner, darunter 5 Kleinkinder, evakuiert und der Brand, der zwischenzeitlich auf das Gebälk im Dachgeschoss übergegriffen hatte, bekämpft. Durch den Brand entstand Gebäudeschaden in noch nicht bekannter Höhe, es wurde niemand verletzt. Die Hausbewohner wurden durch Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes im Feuerwehrhaus der Gemeinde Wald-Michelbach versorgt und betreut. Die Hausbewohner konnten nach Abschluss der Maßnahmen an der Brandstelle in ihr Haus zurück. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Vor Ort waren mit Kräften/Fahrzeugen die Feuerwehren Wald-Michelbach, Kreidach, Siedelsbrunn, Mörlenbach , DRK Wald-Michelbach, DRK-Ortsgruppe Wald-Michelbach, Org.-Leiter Rettungsdienst, Lt. -Notarzt Bgm. Weber, Gemeinde Wald-Michelbach.

Berichterstatter: Gerbig, PHK

Steffen Pietschmann, PvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Führungs- und Lagedienst

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell