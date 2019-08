Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lindenfels: Streit wegen Fahrweise

Autofahrer schlägt Fußgänger

Lindenfels (ots)

Nachdem ein 54-jähriger Fußgänger in Richtung eines Autofahrers gestikuliert hat, hielt der VW Touareg an, der Fahrer stieg aus und verletzte den Mann am Kopf.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag (29.8.) gegen 21.15 Uhr im Steinweg, im Bereich des Freibades. Nach Aussage des 54-Jährigen, wäre der Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit an seinem Sohn vorbeigefahren, so dass nur durch Glück kein Unfall passiert sei. Der beschuldigte 46-jährige Fahrer aus Lindenfels wurde noch am gleichen Abend durch die Polizei angetroffen.

Die genauen Umstände des Vorfalls müssen noch ermittelt werden. Die Beamten haben ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei den Ermittlern (DEG) in Bensheim. Telefon: 06251 / 84680.

