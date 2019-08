Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Mit Softair-Waffe geschossen

Kriminalpolizei ermittelt

Rüsselsheim (ots)

Beamte der Rüsselsheimer Kriminalpolizei haben Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen wurde am Donnerstagmorgen (29.08.) gegen 9.30 Uhr mit einer Softair-Waffe auf mehrere Schüler auf einem Schulgelände in der Johann-Sebastian-Bach-Straße geschossen und ein 13-Jähriger am Oberschenkel leicht verletzt. Das Kommissariat 10 hat die Ermittlungen aufgenommen und konnte feststellen, dass die Schüsse vermutlich aus einem benachbarten Haus abgegeben wurden. Eine Richterin am Amtsgericht ordnete daraufhin die Durchsuchung des Anwesens an. Bei der Durchsuchung stellten die Polizisten ein Softair-Gewehr samt Zielfernrohr und zahlreiche Softair-Kugeln sicher. Ob der dort wohnhafte 17-Jährige für die Schüsse verantwortlich ist, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell