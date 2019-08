Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Griesheim: Unfallfucht

Suche nach Zeugen

Griesheim (ots)

Griesheim: Am Donnerstag (29.08.) kam es gegen 11:45 Uhr im Kreuzungsbereich Südring/ Ecke Lindenstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem klein LKW und einem PKW. Der noch unbekannte Fahrer des PKW traf den klein LKW an der linken vorderen Stoßstange und beschädigte diesen, sodass sich der Schaden auf ca. 2500 EUR schätzen lässt. Der unbekannte Fahrer des PKW fuhr anschließend von der Unfallstelle davon. Es wird davon ausgegangen, dass der flüchtige PKW ebenfalls vorne links stark beschädigt ist. Zeuge des Unfalls war ein weiterer LKW-Fahrer. Dieser hatte bereits Kontakt zur Fahrerin des klein LKWs und wird ebenfalls gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Griesheim unter der Telefonnummer 06155/ 83850 entgegen.

Berichterstatter: PKin Schranz / PHK von Hammel

