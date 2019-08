Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Polizei nimmt per Haftbefehl gesuchte mutmaßliche Autodiebe fest

Mörfelden-Walldorf (ots)

Im Rahmen von intensiven Ermittlungen, gelang es Beamten des für Eigentumskriminalität zuständigen Rüsselsheimer Kriminalkommissariats 21/22, unterstützt von weiteren Kräften des Polizeipräsidiums Südhessen und der Hessischen Bereitschaftspolizei, am späten Dienstagabend (27.08.), auf einem Campingplatz zwei per Haftbefehl gesuchte 26 und 31 Jahre alte Männer festzunehmen.

Das Duo wird verdächtigt, als Teil einer Bande zahlreiche Diebstähle hochwertiger Fahrzeuge, unter anderem im Landkreis Groß-Gerau sowie im Raum Offenbach und Frankfurt begangen zu haben. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurden die Tatverdächtigen am Mittwoch (28.08.) dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht in Groß-Gerau vorgeführt, der gegen beide wegen dringenden Tatverdachts die Untersuchungshaft anordnete. Die Männer wurden anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen besonders schweren Bandendiebstahls.

