Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden: Alarmanlage schlägt Einbrecher in die Flucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein Wohnhaus "An den Eichen" geriet in der Nacht zum Donnerstag (29.08.), gegen 3.25 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter versuchten gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude einzudringen und lösten hierbei die Alarmanlage des Hauses aus. Daraufhin flüchteten die ungebetenen Besucher sofort vom Tatort, hinterließen durch ihr rabiates Vorgehen aber einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell