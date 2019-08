Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im Zeitraum vom 28.08., 20.00 Uhr - 29.08., 08.00 Uhr, einen in der Mittelgasse in Mörfelden geparkten weißen Pkw BMW an der linken Seite. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt, Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

