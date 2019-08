Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: 95 Gramm Haschisch sichergestellt

16-Jähriger nach Kontrolle vorläufig festgenommen

Darmstadt (ots)

Rund 95 Gramm Haschisch, zwei Handys und eine Feinwaage haben Zivilfahnder der Darmstädter Polizei bei einer Kontrolle eines 16-Jährigen am Mittwochabend (28.8.) entdeckt. Gegen 17.30 Uhr war der Jugendliche in eine Überprüfung der Beamten, die mit Unterstützung eines Diensthundes in der Wendelstadtanlage stattfand, geraten. Dabei stellten die Ordnungshüter das Rauschgift in seiner Umhängetasche sicher. Weil sich damit der Verdacht des Drogenhandels ergab, wurde der junge Mann vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht. Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung des Beschuldigten, mit der sich der junge Mann freiwillig einverstanden zeigte, verlief ohne Erfolg. Gegen den 16-Jährigen wurde Anzeige erstattet. Wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wird er sich zukünftig verantworten müssen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben.

