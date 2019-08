Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer

Dieburg (ots)

Am Mittwoch (28.08.) kam es gegen 17:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der K128 an der Einmündung zur Aschaffenburger Straße in Dieburg, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde.

Eine 68-Jährige aus Babenhausen befuhr mit ihrem Ford die Aschaffenburger Straße. An der Einmündung zur K128 wollte die Frau nach links auf die K128 einbiegen. Hierbei übersah sie einen von links kommenden 55-Jährigen Motorradfahrer aus Münster. Dieser konnte den Zusammenstoß nicht verhindern, stürzte in Folge der Kollision und kam mit seinem Motorrad am Fahrbahnrand zum Liegen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer leicht verletzt und nach medizinischer Erstversorgung am Unfallort in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der PKW sowie das Motorrad waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. Der Sachschaden beträgt mindestens 8.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme, sowie den Räum- und Abschleppmaßnahmen kam es an der Unfallstelle für ca. 1 Stunde zu Beeinträchtigungen des Verkehrs. Berichterstatter: Karn, POK Monika Fabijan, PHK'in

