Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Ginsheim-Gustavsburg: Drei Verletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Drei Leichtverletzte und etwa 35.000 Euro Schaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen (28.08.) auf der L3040 zwischen Ginsheim und Gustavsburg in Höhe der Anschlussstelle zur A60.

Eine 33-jährige Offenbacherin wollte gegen 10:25 Uhr von der Anschlussstelle mit ihrem Fahrzeug nach links in Richtung Gustavsburg abbiegen und übersah hierbei einen aus Gustavsburg kommenden 50-jährigen Mainzer, welcher mit seinem Fahrzeug in Richtung Ginsheim unterwegs war. Durch den Zusammenstoß geriet dieser in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem aus Ginsheim kommenden LKW, welcher hierdurch von der Fahrbahn abkam und gegen einen Laternenpfahl stieß.

An beiden PKW entstand Totalschaden, weshalb diese abgeschleppt werden mussten, die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Die Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen dauerten bis 13:30 Uhr an. Während dieser Zeit musste die L3040 zwischenzeitlich voll gesperrt werden.

