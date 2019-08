Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt-Steinbach: Gartenhütte im Wert von rund 10.000 Euro abgebrannt

Brandursache bisher noch nicht bekannt

Michelstadt (ots)

Eine Gartenhütte ist am späten Dienstagabend (27.8.) im Ortsteil Steinbach abgebrannt. Trotz des schnellen Löscheinsatzes der Wehren aus Michelstadt und Steinbach war die Hütte nicht mehr zu retten. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Bei der Rettungsleitstelle gingen ab 23.30 Uhr unzählige Anrufe ein, die den Brand auf dem abschüssigen Gartengrundstück in der Ferdinand-Creutz-Straße gemeldet haben. Warum die eine von insgesamt zwei Gartenhütten in Flammen aufging ist noch unklar. Die Kriminalpolizei (K 10), die die Ermittlungen fortsetzt, hat sich am Donnerstag (28.8.) vor Ort ein Bild gemacht.

Wer zu den Umständen des Brandes Hinweise geben kann, wendet sich bitte unter der 06062 / 9530 an die Ermittler.

