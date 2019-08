Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schaafheim: Auto erfasst 13-Jährigen Tretrollerfahrer

Schaafheim (ots)

Ein 13 Jahre alter Junge überquerte am Mittwoch (28.08.), gegen 13.40 Uhr, im Heimatring an einer Fußgängerampel die Fahrbahn und wurde hierbei vom Auto einer in Richtung Ortsausgang fahrenden, 19 Jahre alten Frau, erfasst. Der 13-Jährige zog sich eine schwere Beinverletzung zu und wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei prüft nun, ob der junge Tretrollerfahrer vor dem Unfall das Rotlicht der Ampel missachtete.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071/9656-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell