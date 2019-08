Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Nachtragsmeldung : Spaziergängerin findet gestohlene Fahrräder im Gebüsch Wer erkennt sein Eigentum?

Darmstadt (ots)

Der Eigentümer des sichergestellten E-Bikes hat sich nach Veröffentlichung der Bilder bei der Polizei gemeldet. Das Fahrrad vom Hersteller Stevens war als fünftes Rad, am Montagnachmittag (26.8.), in einem Gebüsch am Stieglitzweg gefunden worden (wir haben berichtet). Die Frage, ob Zeugen verdächtige Beobachtungen an dieser Stelle, zwischen Sonntag (25.8.) bis Montag (26.8.), dort gemacht haben, bleibt bestehen. Sachdienliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, nehmen die Beamten in Eberstadt unter der Rufnummer 06151/969-3990 entgegen.

Hinweis an die Medienvertreter: Wir bitten die veröffentlichten Bilder des Fahrrades wieder herauszunehmen. Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4359728

