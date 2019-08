Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Graue Yamaha (DI-F 395) entwendet

Wer kann Hinweise geben?

Münster (ots)

In der Nacht zum Dienstag (26.-27.8., haben Diebe ihr Unwesen in der Robert-Koch-Straße getrieben und ein graues Motorrad vom Hersteller "Yamaha" gestohlen. Das Fahrzeug war unter einem Carport gesichert abgestellt worden. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war an dem motorisierten Zweirad das Kennzeichen DI-F 395 angebracht. Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Motorrades nimmt die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt unter der Rufnummer 06071/96560 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell