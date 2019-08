Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Fluchtversuch von Rollerfahrer endet mit Festnahme

Groß-Zimmern (ots)

Berauscht und ohne Fahrerlaubnis war ein Mann am späten Dienstagabend (27.8) auf einem Roller unterwegs, als ihn eine Streife der Dieburger Polizei in der Waldstraße, kurz vor 21 Uhr, stoppen wollte. Der Versuch, sich der Kontrolle zu entziehen, mündete in eine kurze Verfolgungsfahrt, die im Bereich der angrenzenden Felder mit seiner Festnahme endete. Rasch war die Ursache für sein Verhalten gefunden. Neben dem fehlenden Führerschein bestand für sein Zweirad außerdem kein gültiger Versicherungsschutz. Zudem zeigte der Fahrer Anzeichen für den Konsum von Drogen. Dem Dieburger wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste die Beamten zur Wache begleiten. Dort wurde Anzeige erstattet und er musste eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen. Nun wird er sich zukünftig, unter anderem wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss, strafrechtlich verantworten müssen.

