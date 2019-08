Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: 32-Jähriger bei Diebstahl in Umkleidekabine überrascht

Weiterstadt (ots)

Ein 32 Jahre alter Mann, mit Wohnsitz in Weiterstadt, hat sich am Dienstagabend (27.8.), offenbar unberechtigt, Zutritt zu einem Vereinsgelände im Klein-Gerauer-Weg verschafft und dort sein Unwesen in den Umkleidekabinen getrieben. Bei dem Versuch, einen Autoschlüssel aus einer dort abgelegten Tasche zu entwenden, wurde er jedoch von Zeugen überrascht. Diese verständigten die Polizei und hielten den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Beamten fest. Nun wird sich der Beschuldigte wegen des Verdachts des Diebstahls strafrechtlich verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell