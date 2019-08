Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Aktentasche aus grauen Hyundai gestohlen

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Am Dienstagabend (27.8.) hatten es bislang noch unbekannte Täter auf einen in der Heinrich-Fuhr-Straße geparkten Hyundai abgesehen. In der Zeit zwischen 19 Uhr und kurz nach 20 Uhr gelangten die Täter auf noch nicht bekannte Weise in das Fahrzeuginnere und entwendeten dort eine zurückgelassene Aktentasche. Mit dieser Tasche erbeuteten die Kriminellen unter anderem Bargeld und ein Mobiltelefon. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9690).

