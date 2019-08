Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent: Kriminelle brechen in Vereinsheim ein

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Oberzent (ots)

Bislang noch unbekannte Täter hatten im Laufe des Dienstags (27.08.) ein Vereinsheim im Stadtteil Rothenberg im Visier. Zwischen 10 Uhr und 18 Uhr drangen die Kriminellen durch ein aufgebrochenes Fenster in das Innere des Anwesens in der Landwehrstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen wurden sie bei ihrem Beutezug jedoch nicht fündig und zogen ohne Diebesgut wieder von dannen. Das Kommissariat 21/22 der Kripo in Erbach hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen (06062/953-0).

