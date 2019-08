Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Gartenhütte geht in Flammen auf

Michelstadt (ots)

Eine Gartenhütte in der Ferdinand-Creutz-Straße ist am späten Dienstagabend (27.08.) in Flammen aufgegangen. Gegen 23.30 Uhr meldeten sich zahlreiche Zeugen bei Feuerwehr und Polizei und meldeten das Feuer im Stadtteil Steinbach. Sofort alarmierte Wehren waren umgehend vor Ort und begannen mit der Brandbekämpfung, um ein Ausbreiten zu verhindern. Das Feuer konnte schließlich gelöscht werden, es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Wie genau der Brand ausbrechen konnte, steht derzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an.

