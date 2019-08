Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim/ Pfungstadt: Nachtragsmeldung: Bundesautobahn 67 zwischen Anschlussstellen Gernsheim und Pfungstadt nach Unfall gesperrt

Gernsheim/Pfungstadt (ots)

Nach einem Unfall, der sich auf der A 67 in Fahrtrichtung Darmstadt am Dienstagnachmittag (27.8.) zwischen Gernsheim und Pfungstadt ereignete (wir haben berichtet), bleibt die Fahrbahn in nördliche Richtung weiterhin, für die Dauer der Unfallaufnahme, voll gesperrt. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass in den Unfall drei Fahrzeuge involviert waren. Dabei handelt es sich um zwei Sattelzüge und einen BMW. Ein 51 Jahre alter Mann, als Fahrer eines polnischen Sattelzuges, musste, gegen 12.15 Uhr, in Höhe der benannten Anschlussstelle verkehrsbedingt bremsen, gefolgt von einem 52 Jahre alten Mann aus Hamburg in seinem BMW. Offenbar zu spät, erkannte ein ihnen nachfolgender 69-jähriger Fahrer eines Tanklasters die Bremsvorgänge und fuhr dem BMW auf. Durch den Zusammenstoß kollidierte der BMW mit der rechten Schutzplanke und der Tanklaster fuhr außerdem weiter auf den haltenden Sattelzug aus Polen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Tanklaster derart beschädigt, dass es zum Austritt von mehreren Hundert Litern Latex kam. Bei dem Unfall wurden der 52-Jährige Autofahrer und der 69 Jahre alte Tanklastfahrer aus Essen mittelschwer verletzt. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Aktuell ist die Unfallaufnahme, die Bergung der Fahrzeuge sowie die Reinigung der Fahrbahn noch im vollen Gange. Es muss damit gerechnet werden, dass die Sperrung der Fahrbahn weitere Stunden andauern wird.

