Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König

Reichelsheim: Rauschgift bei Wohnungsdurchsuchungen beschlagnahmt

Bad König / Reichelsheim (ots)

Bei zwei Wohnungsdurchsuchungen in Bad König und Reichelsheim haben Einsatzkräfte am Dienstagmorgen (27.08.) Rauschgift beschlagnahmt und zwei Tatverdächtige festgenommen. Im Rahmen eines Verfahrens wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln wurden mit Unterstützung der Hessischen Bereitschaftspolizei und eines Diensthundes die Anwesen eines 38-Jährigen in Bad König sowie eines 24 Jahre alten Reichelsheimers durchsucht. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hatte zuvor beim Amtsgericht entsprechende Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt. In der Wohnung des Mannes aus dem Kurort stellten die Polizeikräfte über 300 Gramm Marihuana, rund 30 Gramm Haschisch, etwa 590 Gramm Amphetamin, 187 Ecstasy Pillen sowie ein verbotenes Butterflymesser sicher. Lediglich Kleinstmengen Cannabis wurden bei dem 24-jährigen Tatverdächtigen beschlagnahmt. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen und müssen sich jetzt in den Verfahren strafrechtlich verantworten.

