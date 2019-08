Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Kriminelle erbeuten mehrere Hundert Euro

Polizei fahndet nach dunklem Fluchtauto

Bad König (ots)

Ein bislang noch unbekannter Täter hat am Dienstagvormittag (27.08.) bei einem Diebstahl mehrere Hundert Euro erbeutet. Zusammen mit einem Komplizen flüchtete er anschließend in einem schwarzen Wagen.

Gegen 10.20 Uhr wurde ein 66 Jahre alter Mann auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Frankfurter Straße von dem Kriminellen angesprochen. Dieser bat den Mann aus dem Brombachtal, ihm Kleingeld zu wechseln. Als der Angesprochene sein Portemonnaie zückte und bemerkte, nicht genügend Münzen zu haben, griff der Unbekannte in das Scheinfach der Geldbörse und entwendete mehrere Hundert Euro Bargeld. Mit seiner Beute suchte er umgehend das Weite. Noch in Tatortnähe stieg er in ein wartendes schwarzes Auto und fuhr zusammen mit einem Mittäter über die Bundesstraße 45 in Richtung Höchst davon. Eine Fahndung verlief bislang noch ohne Erfolg.

Der Täter ist etwa 1,85 Meter groß, kräftig und hat laut Zeugen ein "arabisches Aussehen". Er sprach akzentfreies Deutsch, hatte eine gepflegte Erscheinung und kurze schwarze Haare mit grauen Ansätzen. Bekleidet war er mit einem hellen, kurzärmeligen Hemd und einer dunklen Stoffhose. Nach ersten Erkenntnissen hat der Unbekannte mindestens eine weitere Kundin auf dem Parkplatz nach Wechselgeld angesprochen.

Die Polizei in Erbach hat die Ermittlungen übernommen und hofft unter der Rufnummer 06062/953-0 auf Zeugenhinweise.

