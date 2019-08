Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Akkuschrauber aus Sprinter gestohlen

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Ein in der Belichstraße geparkter weißer Sprinter geriet in der Nacht zum Dienstag (26.-28.8.) in das Visier noch unbekannter Täter. Um in das Innere des Wagens zu gelangen und dort nach Beute zu suchen, schlugen die Kriminellen ein Seitenscheibe ein. Dort schnappten sie sich einen Akkuschrauber im Wert von mehreren Hundert Euro und flüchteten in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) erbeten (Rufnummer 06151/9690).

