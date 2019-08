Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Bieberau: Weißer Kleinbus (DA-WJ 1986) entwendet

Groß-Bierberau (ots)

In der Nacht zum Dienstag (26.-27.8.) haben Kriminelle ihr Unwesen in der Friedrich-Ebert-Straße getrieben und einen, auf einem Hof geparkten, weißen Ford Transit entwendet. An dem Fahrzeug waren zum Zeitpunkt des Diebstahls die Kennzeichen DA-WJ 1986 angebracht. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ober-Ramstadt (Dezentrale Ermittlungsgruppe), unter der Rufnummer 06154/63300, zu melden.

