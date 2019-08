Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lorsch-Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lorsch (ots)

Am 25.08.19 gegen 15:40 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeugführer einen dunklen Audi, der in der Römerstraße am Fahrbahnrand geparkt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim (Tel. 06262/706-0) in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: PK'in Gerard

Meldung gefertigt: POK Mandel

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Polizeistation Lampertheim-Viernheim

Florianstraße 2

68623 Lampertheim



Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell