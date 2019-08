Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht am 25.08.2019 in Groß-Bieberau

Groß-Bieberau (ots)

Am Sonntag, den 25.08.2019, wurde zwischen 13:00 Uhr und 18:55 Uhr ein grauer Audi A5 in Groß-Bieberau beschädigt. Der Pkw parkte in der Jahnstraße in Höhe der Hausnummer 14 am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Brensbach. Aufgrund der Spurenlage ist derzeit davon auszugehen, dass der Pkw durch einen in Richtung Brensbach fahrenden Zweiradfahrer gestreift wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 600 EUR.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06154 / 6330 - 0 mit der Polizeistation in Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Maier, POK, Polizeistation Ober-Ramstadt

Buchta, POK (PSt. Dieburg)

