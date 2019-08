Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Größere Fläche gerät in Brand

Rauch führt zu geringen Verkehrsbehinderungen auf der L 3116

Babenhausen (ots)

Eine Waldfläche von etwa 2000 Quadratmeter ist am Montag (26.8.) im Bereich der L 3116 in Brand geraten. Die Feuermeldung ging gegen 12.30 bei der Polizei ein. Zahlreiche Kräfte von der Feuerwehr Babenhausen inklusive aller Ortsteile, Dieburg, Mühlheim am Main, Münster und aus Rodgau-Süd, konnten das Feuer schnell löschen und eine mögliche Ausdehnung auf weitere Flächen verhindern. Hierbei wurden sie zudem von den umliegenden Bauern auf ihren Traktoren, mit zusätzlichen Wassertanks, und auch von Mitarbeitern des Bauhofs aus Babenhausen tatkräftig unterstützt. Auch zwei Rettungswagen waren vorsorglich zur Brandstelle geeilt. Personen wurden aber glücklicherweise nicht verletzt. Weil der durch die Flammen entstandene Rauch bei Babenhausen entlang der L 3116 zog, kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Auf diese wurde im Rahmen einer Rundfunkwarnmeldung aufmerksam gemacht. Für den anschließenden Kontrollflug, um weitere Brandstellen ausschließen zu können, war der Polizeihubschrauber temporär im Einsatz. Der verursachte Schaden ist bislang noch nicht beziffert. Die Brandursache konnte noch nicht festgestellt werden.

