Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent/ Hetzbach: Acht Motorradfahrer missachten Sonntagsfahrverbot

Oberzent (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnten am Sonntag (25.08.) zwischen 14.20 und 15.10 Uhr Beamte der Polizeistation Erbach gleich acht Motorradfahrer feststellen, die gegen das an Sams-, Sonn- und Feiertagen geltende Fahrverbot auf der L 3108 am Krähberg, zwischen Hesseneck - Schöllenbach und Beerfelden - Hetzbach, verstießen. Für alle Acht wurde vor Ort ein Bußgeld fällig. Auch an zukünftigen Wochenenden und Feiertagen wird die Polizei die Kontrollen der gesperrten Strecken fortsetzen.

