Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Falscher Paketbote bestiehlt Seniorin

Groß-Gerau (ots)

Ein angeblicher Paketbote klingelte am Freitagnachmittag (23.08.), gegen 15.30 Uhr, an der Haustür einer Seniorin in der Wiener Straße.

Unter einem Vorwand gelang es dem Unbekannten die Frau aus dem Haus zu locken, um bei einer Nachbarin um Unterstützung zu bitten. Dieses Ablenkungsmanöver nutzte der Kriminelle offenbar, um anschließend über die Terrassentür in das Haus der Seniorin einzudringen und in Schränken nach Wertgegenständen zu suchen. Ihm fiel eine Schatulle mit diversen Schmuckstücken in die Hände.

Eine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen liegt nicht vor. Zeugenhinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell