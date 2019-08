Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 26-Jähriger nach Spielhallenkontrolle festgenommen

Ermittlungsverfahren wegen Verstoß Betäubungsmittelgesetz eingeleitet

Darmstadt (ots)

Wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Heroin wird sich ein 25 Jahre alter Mann nach seiner Festnahme am Samstagnachmittag (24.8.) zukünftig verantworten müssen. Weil er versuchte eine Tüte mit rund 5 Gramm dieses Rauschgiftes in einem Mülleimer zu entsorgen und sofort die Flucht ergriff, war der Beschuldigte bei einer Spielhallenkontrolle in der Holzstraße in das Visier von Zivilbeamten der Darmstädter Polizei geraten. Die Flucht währte nur kurz und der 25-Jährige konnte, unterstützt von den Ordnungshütern des 2. Polizeireviers, in der Traiserer Straße gestellt und zur Polizeistation gebracht werden. Bei seiner Durchsuchung stießen die Beamten zudem auf 625 Euro Bargeld, was den Verdacht des Drogenhandels erhärtete. Eine weitere Durchsuchsuchung seiner Wohnung in Großkrotzenburg verlief jedoch ohne Erfolg. Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens und allen damit verbundenen polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte nach Hause entlassen. Die Untersuchungen zu den Hintergründen dauern derweil an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell