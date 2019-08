Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Tontechnik im Wert von rund 10.000 Euro bei Einbruch in Christoph-Bär-Halle erbeutet

Riedstadt (ots)

Am Donnerstagnachmittag (22.08.) wurde festgestellt, dass sich Kriminelle auf bislang nicht bekannte Weise Zugang in die Christoph-Bär-Halle in der Pestalozzistraße verschafften und dort anschließend gewaltsam die Tür zu einem Technikraum aufbrachen.

Die Täter ließen nach derzeitigen Erkenntnissen aus dem Raum zwei mobile Tonanlagen im Wert von rund 10.000 Euro mitgehen. Wann sich die Tat genau ereignete, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 zu melden.

