Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eppertshausen: Geldbörsen locken Diebe an

Zeugen nach Autoaufbruch gesucht

Eppertshausen (ots)

Ein auf einem Parkplatz am "Aje-See" abgestellter bronzefarbener Honda geriet am Samstagnachmittag (24.8.) ins Visier von Kriminellen. In der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr verschafften sich die Täter auf noch nicht bekannte Weise Zugang zu dem Fahrzeug und schnappten sich Bargeld aus gleich mehreren im Handschuhfach und in der Mittelkonsole zurückgelassenen Geldbörsen. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt.

Das Kommissariat 21/22 von der Kriminalpolizei in Darmstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt in diesem Zusammenhang alle sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

