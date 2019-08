Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Doppelschlag - Zwei Mercedes Viano in einer Nacht gestohlen

Bensheim (ots)

Innerhalb einer Nacht wurden an der Bergstraße zwei Mercedes Viano gestohlen. Der Gesamtschaden ist 65.000 Euro hoch. Die Fahrzeuge waren jeweils in den freizugänglichen Hofeinfahrten in der Wilhelm-Kilian-Straße/ im Bereich der Fritz-Bockius-Straße und in der Jägerstraße/ Ecke Gartenstraße geparkt. Zwei Tage zuvor wurde ein gleiches Modell in Einhausen gestohlen (wir haben berichtet).

Wer mehr zu den Diebstählen oder Hinweise zu den aktuellen Standorten der Fahrzeuge mit den Kennzeichen HP-BK 825 und HP-SE 716 geben kann, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 7060.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4356488

